Smentite sulla morte di Raiola, l'agente è ancora ricoverato al San Raffaele

Arrivano aggiornament sulla vicenda Raiola, a quanto pare il noto agente non sarebbe venuto a mancare come affermato da molte testate, nella giornata odierna.

Alberto Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele ha parlato della salute del 54enne ricoverato all'ospedale San Raffaele: "Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo".

Pochi minuti fa è apparso un tweet dello stesso Raiola:

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.