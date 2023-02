Solese sconfitta a tavolino e dirigente squalificato fino al 2026

Perdita della partita per 0-3 e e squalifica del proprio dirigente Seregni Mattia fino al 4 marzo 2026. È questa la sentenza del giudice sportivo dopo gli avvenimenti accaduti nel secondo tempo della partita tra Baranzatese e Solese disputata domenica 5 febbraio. La gara è stata sospesa al 41° del secondo tempo, con la Baranzatese in vantaggio per 3 a 1, quando s’è scatenato un vero e proprio parapiglia in campo che ha coinvolto il massaggiatore della Solese, Seregni Mattia e alcuni giocatori in campo. A farne le spese è stato uno dei due guardalinee che, da quanto si apprende, è stato colpito in testa con una bottiglietta è costretto a recarsi in ospedale. Di seguito il provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, e pubblicato nel comunicato n. 49 del 9 febbraio.

Gara del 5/ 2/2023 BARANZATESE 1948 - SOLESE A.S.D.

Visti gli atti ufficiali di gara si rileva che la medesima è stata sospesa in via definitiva al 41º minuto del secondo tempo in quanto a seguito della espulsione di calciatore della propria squadra su indicazione di un assistente ufficiale, il massaggiatore della società Solese, Signor Seregni Mattia avvicinava tale assistente gli lanciava una bottiglietta piena d'acqua, colpendolo sul lato sinistro della testa causandogli rossore e gonfiore, e provocandogli perdurante dolore. Per tal motivo l'assistente si recava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Sacco di Milano ove in data 5-2-2023 gli veniva diagnosticata una contusione cranica e dimesso con prognosi di gg. Uno s.c.

Il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014.

DELIBERA

-di comminare alla Società Solese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3 in quanto responsabile del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell'art. 10 del C.G.S. nonchè la sanzione dell'ammenda pari a Euro 200,00 in quanto responsabili della violenza all'assistente ufficiale;

- di inibire fino al 4/03/2026 il dirigente della società Solese signor Seregni Mattia e della società per quanto loro attribuito.

-Si dà atto che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l'altro, determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della Figc n. 104/A del 2014 e successive modificazioni, per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 , comma5 lett. I) dello Statuto CONI, con deliberazione no 258 dell'11 giugno 2019.