SOS Milan: anche Tomori infortunato, si cerca il sostituto

Il Milan, reduce dal pareggio contro la Salernitana, si trova in uno stato di apprensione per le condizioni del difensore centrale Fikayo Tomori. Il club rossonero è in attesa di notizie ufficiali sulla gravità dell'infortunio e sui tempi di recupero, ma le prime voci alimentano il timore di uno stop prolungato per il giocatore.

In casa Milan si stanno attivando per trovare un sostituto immediato in difesa, considerando le tante assenze nel reparto arretrato. La dirigenza rossonera è già sul mercato, valutando diverse opzioni.

Tra i nomi che emergono con più forza, c'è Nordi Mukiele del Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer, attualmente in forza al West Ham e Clement Lenglet, difensore francese, attualmente al Barcellona.

In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte infortuni e trattative di mercato, il Milan si trova in una fase cruciale in cui le decisioni rapide e oculate saranno essenziali per mantenere la solidità difensiva, un elemento chiave nella corsa verso gli obiettivi stagionali del club rossonero.