Sospensione e rinvii: il maltempo minaccia il weekend calcistico

Il prossimo fine settimana il mondo del calcio potrebbe essere influenzato dal cattivo tempo, tanto che alcuni Comitati Regionali hanno già deciso riguardo alla sospensione delle partite.

Le squadre hanno la possibilità di concordare il rinvio delle partite, comunicandolo entro venerdì 1 marzo alle 17, per le partite in programma il sabato, ed entro sabato 2 marzo a mezzogiorno per quelle della domenica, nel caso in cui i campi di gioco siano impraticabili.

Il comunicato del CRL:

“Si comunica alle Società che, ove rilevassero l’impraticabilità dei propri campi di gioco, è data loro possibilità, previo accordo tra le parti (compilando il modulo di variazione gara da sottoscrivere per entrambe le Società), di posticipare le gare del fine settimana entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data programmata della stessa.

Gli accordi devono pervenire solo ed esclusivamente all’indirizzo mail affarigeneralicrl@lnd.it:

per le gare in programma sabato 2 marzo p.v. entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 1 marzo ;

; per le gare in programma domenica 3 marzo p.v. entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 2 marzo

In assenza di variazioni, la decisione circa la disputa della partita sarà demandata al Direttore di Gara.

Per quanto riguarda i campionati provinciali, si invitano le Società a consultare il sito delle Delegazioni di appartenenza per le decisioni che verranno adottate su base territoriale.”