Gli squalificati in vista della 37esima giornata di campionato

Sono tantissimi gli squalificati nel campionato di Serie D Girone B in vista della 37esima giornata. Il Legnano dovrà fare a meno del centrocampista classe 96' Luigi Ronzoni mentre la Casatese non avrà a disposizione il bomber Giorgio Recino in una gara importantissima per i playoff.

Brianza Olginatese : Antonio Guarino (prima di due giornate);

: Andrea ; Caravaggio : Fabio Torri (prima di due giornate);

: Giorgio ; Legnano : Luigi Ronzoni ;

: Mattia , Filippo ; Ponte San Pietro : Andrea Capelli ;

: Jacopo (seconda di tre giornate); Villa Valle : Fabio Adobati , Nicolò Radaelli ;

: Emanuele ; Vis Nova Giussano: Luigi Nigro (allenatore – seconda di due giornate), Nicola Proserpio.