Giudice Sportivo: per quanto saranno squalificati Calabria, Hernandez e Tomori?

Ecco quanto stabilito dal Giudice Sportivo riguardo agli eventi che coinvolgono il Milan durante la 33ª giornata del campionato di Serie A 2023\2024:

“CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA: CALABRIA Davide (Milan): per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 10.000,00

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Undicesima sanzione); per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all'altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 16° del primo temo, lanciato due bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA - PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).”