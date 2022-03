I provvedimenti disciplinari decisi dal Comitato Regionale della Lombardia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari nel campionato di Eccellenza.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00 PONTELAMBRESE

per ripetute offese alla terna da parte di propri sostenitori di cui uno di essi entrava indebitamente sul terreno di gioco a fine gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GALEAZZI SERGIO (VERBANO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERBERI OLTJAN (ARDOR LAZZATE)

Perché spintonava ed offendeva e minacciava ripetutamente un calciatore avversario.

DE TONI ANDREA (AVC VOGHERESE 1919)

Perché spintonava ed offendeva e minacciava ripetutamente un calciatore avversario.

CIRIGLIANO DAVIDE (PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.)

Per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (art.38comma 1 del nuovo C.G.S.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TOMELLA CHRISTIAN (LUISIANA) FEDERICI MARCO (ORCEANA CALCIO)

CANNATARO ALESSANDRO (PONTELAMBRESE) NIANG MANSOUR

ABABACA (PONTELAMBRESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARRAZZO CARMINE (ATLETICO CASTEGNATO) FRIGERIO ALESSANDRO (CISANESE)

BARRA MICHELE VITTORI (MARIANO CALCIO) ANGELERI LUCA (SETTIMO MILANESE)

THIAM MADEMBA DIOP (VALCALEPIO F.C. A R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DUDA ERDIT (ORCEANA CALCIO) BONACINA MATTEO (ZINGONIA VERDELLINO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VISIGALLI CRISTIANO (CALVAIRATE) CHIARINI ENRICO (CARPENEDOLO SSDSRL)

ABABIO MOHAMMED AMIN (CASTANESE) URSO ALESSANDRO (CASTANESE)

FUSAR BASSINI MARCO (DARFO BOARIO S.R.L.SSD.) MAZZOLENI MATTIA (FORZA E COSTANZA 1905)

MARTINELLI FABIO (G.S. VERTOVESE) PERNIGOTTI LUCA (GOVERNOLESE)

DADSON PAPA EKOW (LUMEZZANE VGZ ASD) MESSAOUDI OMAR (RHODENSE)

CONFALONIERI SIMONE (SANT ANGELO) NORIS MATTIA (SCANZOROSCIATE CALCIO)

POESIO CLAUDIO (VARESINA SPORT C.V.) FOGAL TOMMASO (VERBANO CALCIO)