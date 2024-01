Chi é Stefanie Staelens e perché é diventata l'antagonista del tifo rossonero su "X"?

Perché il nome “Stefanie Staelens” è andato in tendenza negli ultimi due giorni su “X”?

Per saperlo bisogna tornare ad agosto 2022, quando per settimane il Milan ha provato a chiudere un accordo con il Club Brugge per Charles De Ketelaere.

Mentre tutti i tifosi, sempre molto attivi sulla piattaforma, erano convinti che la trattativa sarebbe andata in porto a breve, una persona non era per nulla d’accordo e, anzi, prendeva in giro i rossoneri.

Di chi stiamo parlando? Ovviamente Stefanie Staelens, una grande tifosa del club belga.

In quel periodo i suoi tweet sono molto satirici:

“Se vedete Maldini mendicare al Duomo di Milano, per favore, dategli 1 euro. Forse un giorno raggiungerà i 35 milioni, abbastanza per comprare Charles De Ketelaere e potremo andare avanti con le nostre vite. #Milan #DeKetelaere”.

If you see Maldini begging at the duomo of Milan, please give him 1 euro. Maybe one day he will reach 35M, enough to buy Charles De Ketelaere and we can all just get on with our lives. #Milan #DeKetelaere https://t.co/dJYwUvQgcA — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) July 27, 2022

“Ciao Mister Maldini, hai già trovato 35 milioni di euro? #Milan #DeKetelaere”.

“È semplice. Vuoi Charles De Ketelaere? Paghi il prezzo che ti viene chiesto. Se pensi che sia troppo, sali sul jet privato e torna a Milano.

#Milan #CDK90”

It's simple. You want Charles De Ketelaere? You pay the price that is asked.

If you think that's too much, get in the private jet and fly back to Milan. #Milan #CDK90 — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) July 20, 2022

È perché adesso i tifosi del Milan sono tornati a parlare di lei? Beh, perché questo weekend è stata in Italia ha vedere il suo idolo Charles De Ketelaere e non ha perso tempo per tirare qualche frecciata ai rossoneri.

Infatti, la donna ha deciso di andare a vedere anche Milan-Bologna, almeno così sembrerebbe dalle sue parole e successivamente ha twittato:

“Oggi ho visto un'altra partita di calcio italiano. Uno con 4 gol, 2 rigori sbagliati e un pareggio nel finale dal dischetto. Riuscite a indovinare di che gioco si trattava? #Milano”.

Successivamente ha postato una foto che ritrae la sua persona con un sacchetto dell’Inter, davanti alla scritta “Curva Sud”.

Thank you for the amazing Christmas gift @Linckier. Had a great time in Milan and Bergamo. ??#MilanBologna #AtalantaUdinese pic.twitter.com/xgHZQbyuQH — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) January 28, 2024

Ma non solo i tifosi si sono innervositi, infatti, anche alcuni giornalisti come Alessandro Jacobone, avrebbero avuto ironicamente qualcosa da dire:

Insomma, la ?storia d?amore? tra Stefanie Staelens e il Milan sembra essere destinata a continuare?