Stephan El Shaarawy: da Savona alla Cina e ritorno, la serata memorabile del "Faraone" Azzurro

È stata una serata speciale per la Nazionale che, con la vittoria contro la Macedonia per 5 a 2, mantiene vive le speranze per la qualificazione ad Euro 24.

Momento unico in particolare per Stephan El Shaarawy, che nel finale di gara ha siglato una rete che con gli Azzurri mancava dal 2020.

Ma qual è la storia dell’esterno ex Milan?

"Il Faraone", nasce il 27 ottobre 1992 a Savona, cresce nelle giovanili del Genoa prima di entrare a far parte della Prima Squadra nel 2008. Fa il suo esordio in Serie A il 21 dicembre, entrando all'83' nel match tra Chievo e Genoa, diventando così il più giovane esordiente in massima categoria della storia rossoblù (16 anni, 1 mese e 24 giorni).

Il 27 giugno 2010 il Genoa lo cede in prestito al Padova, in Serie B, dove fa una grande stagione con 25 presenze e 7 gol, arrivando fino ai playoff.

Il Milan decide di puntare su di lui e la stagione successiva lo acquista. L’esterno ha subito un grande impatto e nella sua prima stagione fa 28 presenze e 4 gol di cui 2 in campionato e altrettanti in Coppa Italia.

La seconda stagione è quella della consacrazione, dove arrivano 16 gol in campionato e 19 reti in tutte le competizioni.

Successivamente, visti anche i tanti infortuni, i rossoneri decidono di darlo in prestito con obbligo di riscatto e il Faraone passa al Monaco in Ligue 1. Il club francese non è convinto del giocatore tanto che decide di rimandarlo indietro al Milan.

La stagione successiva la Roma punta su di lui e Stephan non delude le aspettative, giocando 3 anni ad alto livello prima di fare una scelta, all’epoca impopolare ma ora più che mai attuale: trasferirsi in Cina al Shanghai Shenhua, diventando così il giocatore italiano con lo stipendio più alto.

Il 22 gennaio 2021 si svincola e decide di tornare con i giallorossi dove tutt’ora gioca, allenato da Mourinho.

E in nazionale?

El Shaarawy esordisce per la prima volta in nazionale con il CT Cesare Prandelli, all'età di 19 anni, giocando titolare nella partita amichevole contro l'Inghilterra.

Poi molte presenze sparse con Conte, Ventura e Mancini. Proprio con quest’ultimo segna una doppietta il 7 ottobre 2020 contro la Moldavia, la sua ultima rete… almeno fino a ieri.

Dopo due anni torna in nazionale, gioca e segna, dimostrando tutto il suo valore nonostante molti periodi complicati in questi anni.

E adesso cosa riserverà il futuro al Faraone?