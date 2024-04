Si è fatta la storia: l'Alcione batte il Borgosesia e vola in Serie C!

Non sarà facile metabolizzare quanto successo oggi a Milano, forse ci vorranno alcuni giorni o magari settimane!

Di cosa stiamo parlando? L’Alcione può finalmente festeggiare la prima storica promozione in Serie C.

Gli orange sono riusciti in questa grande impresa grazie alla sconfitta del Chisola contro il Città di Varese per 2 a 1 e alla propria vittoria contro il Borgosesia per 3 a 0.

I padroni di casa hanno portato a casa i tre punti senza mai soffrire e andando in rete con Foglio e per due volte con Manuzzi, davvero scatenato oggi.

In totale sono settantotto i punti totalizzati dalla squadra, con 23 successi, nove pareggi e quattro sconfitte.

Ora possiamo ufficialmente dirlo, Milano ha 3 squadre nel professionismo!