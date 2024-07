Dal Campo allo Schermo | La storia di JPata: i social come simbolo di rinascita nel calcio

Negli ultimi anni, il mondo del calcio e quello social hanno subito una notevole evoluzione e le connessioni tra i due settori sono diventate sempre più forti e rilevanti.

Piattaforme come YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook e Twitch hanno trasformato il modo in cui le persone interagiscono con lo sport.

Lo sa bene Alessandro Patacchini, in arte “JPata”, ex calciatore classe 2000 di Inter e Parma, ora creator, che nasce e cresce a Milano, precisamente a Rozzano, con cui si crea un rapporto viscerale, che lo accompagna ancora oggi, tanto che il primo posto in cui pensa di portarmi per parlare è proprio il campo della Ussa di Rozzano.

Qui, Alessandro conosce tutti, dai gestori del campo, che lo accolgono sempre con un sorriso, fino ad arrivare al Presidente e neoeletto Assessore allo sport del comune di Rozzano, Marco Paolini.

Ma partiamo dagli inizi…

Iniziamo dalle tue radici: quanto è stato importante Rozzano per te e qui come nasce il tuo amore per il calcio?

Sono al confine con Milano 3, sono nato e cresciuto a Rozzano, con i miei amici e la mia famiglia, che per metà è milanese, mentre per l’altra metà è di Cesenatico. Sono legatissimo a questo posto, come puoi vedere. Ho cominciato a giocare grazie a mio zio Dario, anche lui Patacchini, ex portiere e ora allenatore. Andavo a vederlo allenare all’Oratorio Sant’Angelo di Rozzano, ma non potevo giocare, ero troppo piccolo. Lui è l'uomo che ha creato il me calciatore, anche perché la mia famiglia, tranne appunto mio zio, non è appassionata di calcio. Mio padre, infatti, non ne capisce molto, anche se è super interista.

Inizio poi a dare i primi calci a 5-6 anni, in una Polisportiva vicino a casa, che si chiamava Nuova Rozzano, per poi andare nella prima squadra di FIGC, il Rozzano Calcio.



Ricordo più bello legato a quel periodo?

Con la Nuova Rozzano, facevamo dei tornei famosissimi da noi in zona, che si chiamavano i tornei di Pino Topolino. Era bellissimo, ci mettevano nei campi a 11, c’era la telecronaca, noi bambini eravamo gasatissimi, quando sei così piccolo ti sembra di essere in Serie A, proprio come i tuoi idoli.



Quando sei andato al Rozzano Calcio, riuscivi già a distinguerti dalla massa?

Penso di sì, i primi anni al Rozzano Calcio sono stati molto belli, ho capito per la prima volta che potevo fare la differenza o, meglio, credo lo abbiano capito quelli intorno a me, perché io pensavo solo a divertirmi, non pensavo ad altro se non al calcio.



Poi sono arrivati i primi provini, giusto?

Sì, esatto, nei due anni e mezzo che ho trascorso nel Rozzano Calcio, ho fatto provini con Milan, Inter, Atalanta e altre squadre professionistiche.



Ironia della sorte per te che sei super interista, la prima squadra a farsi avanti è proprio il Milan…

Esatto, a 8 anni faccio il primo provino con loro, sono stato lì un paio di settimane ma poi non mi hanno voluto per via del mio fisico, all’epoca preferivano giocatori già strutturati e io non lo ero.



Poi però arriva la chiamata dei sogni no?

Sì, l’Inter subito dopo mi ha fatto fare un provino ma inizialmente non mi avevano fatto sapere niente. Poi dopo un po’ di tempo mi hanno richiamato e da lì è iniziata la mia storia d’amore con i nerazzurri, durata circa 10 anni. Se non ricordo male era l’anno in cui abbiamo vinto la Champions League.

Lì per la prima volta ho capito cosa fosse la pressione, perché quella maglia è pesante, non ti puoi mai permettere di perdere, neanche in amichevole. Quando sei lì, soprattutto da piccolo, non ti accorgi, però, di tante cose, perché sei fuori da Interello, sei quasi in un mondo a parte. Ci allenavamo a Cormano, al campo del Bruzzano, mia madre guidava tutti i giorni un’ora per portarmi, santa donna!

Ricordo ancora che ci allenavamo sotto lo stabilimento di un'azienda di vernici, ancora adesso se mi concentro riesco a sentire quell’odore, che mi porta indietro di tanti anni.



Poi sei diventato grande e sono arrivati i primi allenamenti con la Prima Squadra.

Esatto! Considera che fino al 2018 sono rimasto all’Inter, quindi dai 16 ai 18 anni sono andato ad allenarmi con i “grandi”. Spesso ci chiamavano, anche solo per far numero, all’epoca c’era Spalletti.

Il mister ti trattava sempre come uno che contava, non ti metteva mai in disparte. Quante volte mi sono trovato in squadra con Icardi, Raphina, Ranocchia, De Vrij, Skriniar, Brozovic e tanti altri ancora…che sogno!

Il livello era altissimo, giocatori incredibili, ma su alcuni aspetti sapevo di poterci stare.



Poi arriva il Parma?

Nella finestra di mercato invernale del 2018, ho parlato con la dirigenza con cui ero in ottimi rapporti, e abbiamo deciso insieme di andare al Parma, che mi aveva cercato fortemente.

Il 30 gennaio sono approdato alla corte gialloblù, lì giocavo con la Primavera ma mi allenavo sempre con la Prima Squadra che all’epoca era in Serie B, dove c’era Roberto D’Aversa, che stravedeva per me. Praticamente, la domenica giocavo con la Primavera ma non mi allenavo mai con loro.

Alla fine di quell’anno il Parma va in A e io faccio tutto il ritiro con la Prima Squadra, ormai ero aggregato. Faccio molte amichevoli con loro.



Nell’ultima amichevole cosa succede?

Il mister mi fa giocare una ventina di minuti, in un’azione mi dice di non salire, io salgo lo stesso e vado a saltare su un cross di Gervinho, il ginocchio rimane dritto giù, il resto del corpo, purtroppo, no e mi rompo il crociato.

Inizialmente non me ne rendevo nemmeno conto, pensavo di non essermi fatto niente di che, ma ovviamente mi sbagliavo. Tanto rammarico perché la settimana dopo potevo esordire in Serie A.

Passano pochi giorni e mi operano. Per guarire bene ci ho messo 8 mesi, facevo fisioterapia tutti i giorni, un patimento davvero.

Poi sono rientrato…



Qui arriva un’altra mazzata psicologica per te, vero?

Sì, perché torno praticamente per la stagione successiva ma il Parma decide di mandarmi in prestito. Pensavo di poter andare in C, ma dopo un crociato è difficile. Arriva una proposta da una piazza meravigliosa come Foggia in Serie D e decido di accettare.

Per me era la prima esperienza ufficiale in una prima squadra, l’allenatore non era uno qualsiasi, stiamo parlando di Amantino Mancini, un ex calciatore brasiliano della Roma.

Purtroppo, le cose non sono andate come mi aspettavo, anche se la piazza era fantastica, non trovavo feeling con il campo. Abbiamo fatto il ritiro in Molise, due settimane toste, appena tornati abbiamo avuto due giorni liberi, mancavano pochi giorni alla fine del mercato, ho chiamato il mio agente e gli ho detto di provare a trovarmi un’altra soluzione, visto che non avevo ancora firmato niente.

Lui mi disse che non c’erano altre vie se non restare e allora la presi male, chiamai un altro procuratore dicendogli che se mi avesse trovato squadra, avrei firmato con lui. Detto fatto, in due giorni arriva l’offerta del Brusaporto.



Brusaporto è stata un’isola felice per te…

Assolutamente, avevo 19 anni, inizialmente ero un po’ scettico, a pensarci ora è ovvio che a 19 anni la Serie D è tanta roba, ma all’epoca lo vedevo un po’ come un fallimento, ero un giovane che arrivava dalla Serie A. Invece mi sono dovuto ricredere, ho amato ogni cosa di quella società dalla prima all’ultima.

Ho fatto una stagione strepitosa, 40 presenze, gol, assist e tanto ancora! Il mister era Del Prato, lui mi stimava tanto, mi ha sempre schierato e dato fiducia.

Dopodiché è arrivata la chiamata dal Ravenna in Serie C, che capita in concomitanza della scadenza del contratto con il Parma. Decido di salutare il Brusaporto per provare a entrare nel calcio professionistico ma, ancora una volta, il destino si mette di mezzo.

Prendo il Covid, che mi ha accompagnato poi per 60 giorni, con 18 tamponi positivi. Ovviamente, alla fine la trattativa salta e non riesco mai ad allenarmi con il Ravenna.



So che nel mezzo di queste due avventure c’è stata una chiamata importante dall’estero.

Sì, è arrivata un’offerta importantissima dall’Ittihad Kalba, una società di calcio emiratina con sede nella città di Kalba. Alla fine, ho deciso di non andare.



Poi dopo questo nuovo schiaffo preso dal destino hai mollato la presa?

Sì, ero stanco e sfiduciato, sono sceso a giocare in Promozione alla Viscontea Pavese ma non ero convinto, non avevo più voglia di giocare, tanto che avevo iniziato a lavorare, facevo il consulente assicurativo commerciale.

Dopo due mesi, l’ennesimo brutto infortunio: metto il piede in una buca e il ginocchio mi va indietro, pensavo di essermi spezzato la tibia, invece era di nuovo il ginocchio, lo stesso della prima volta. A maggio del 2022 mi opero e poi ricomincio la riabilitazione.



Qui arriva la svolta!

Ho detto addio al calcio, ma un giorno arriva l’ennesima svolta inaspettata.

Federico Pelle, un mio vecchio compagno dell’Inter e un grande amico, tanto che suo padre era pure il mio capo, viene chiamato da Sergej GK, ragazzo con un canale su YT, che gli chiede se volesse partecipare a un video. Lui non si sentiva portato per queste cose e quindi fa il mio nome. Sergej mi chiama, già ci conoscevamo e io accetto.

Il video fa milioni di visualizzazioni e a quel punto conosco un’altra persona molto importante sul mio percorso: ZW Jackson, uno delle figure più influenti nel calcio sul web.



Beh, come dici nella tua canzone “Soldi ed affari soltanto con Zw Jackson” no?

Esatto, lui per me è stato fondamentale.

Ad agosto 2022, infatti, mi chiama e mi dice che ha un’idea per me, vuole che mi crei un personaggio su YT e sui social, perché ero molto portato per questo lavoro e avevo tanto da raccontare. Nel novembre 2022 nasce ufficialmente JPata.

Considera che ancora oggi non mi sono ripreso del tutto dall’operazione, proprio dal punto di vista muscolare, tanto che in quei primi video fisicamente non sto bene. Il dottore mi aveva sconsigliato di giocare al 100%, ma io mi ero stancato, volevo giocare.

Tanti mi considerano il più forte a giocare a calcio sul web, non posso dirlo con certezza e neanche m’interessa farlo, ma se fossi a posto fisicamente avrei sicuramente meno dubbi.



Ma tu ora torneresti a giocare a calcio?

Mai dire mai, quello che è sicuro è che non abbandonerei mai JPata.



Quindi, tornando alla carriera social, dopo com’è andata avanti?

Zw mi ha messo in piedi, ma poi mi ha lasciato camminare con le mie gambe e io sono stato bravo a proseguire e a darmi da fare, ho spinto veramente tanto. Sono riuscito ad arrivare anche in piattaforme o banalmente situazioni in cui un content creator calcistico generalmente non si riesce a mettere: talk show, live di Twitch e tanto altro ancora.



Pensi che tutto quello che stai raggiungendo stia un po’ ripagando quello che hai perso con il calcio?

Questa roba qui me la sono andata a prendere io, nessuno mi ha regalato niente, tu devi essere sempre bravo a non mollare, ad andare avanti, soprattutto, quando dopo aver fatto numeri altissimi magari per un periodo vai meno bene: insomma, devi trovare sempre un modo per rinnovarti e non buttarti giù di morale.

Per dire, tutto ciò che mi è successo è dovuto per forza al destino, non c’è altra via! Il fatto che io sia diventato JPata e riesca a vivere lavorando ancora grazie al calcio, però sul web, con un personaggio conosciuto ormai in tutta Italia, è stata la rivincita per me, per questo la chiamo la rinascita. Non per niente il mio primo video si chiama proprio così: “Qui per la mia rinascita”.



Fin dall’inizio della tua carriera sul web, hai sempre saputo di potercela fare?

Sì, ci ho sempre creduto, dopo i primi video i numeri erano davvero assurdi, però, non avrei mai pensato di arrivare dove sono ora. La cosa assurda è che vedo ancora margini di miglioramento a 360°, ci sono un milione di cose che voglio fare.

Per me questo personaggio è la mia rinascita, al 100%.



Beh… stai vivendo un po’ la vita del calciatore, in effetti.

Forse qualcosa anche di meglio! Come calciatore hai una vita molto serrata e delineata, dove devi sempre seguire un certo stile di vita. Come creator, sono molto più libero, il fan ti vede più arrivabile, ti vede come un idolo per una cosa che tu ami fare.



Potresti tornare a giocare a livelli alti?

Se mi ci mettessi penso di sì. Se domani mi dovessero dire abbiamo un contratto per te in Serie D, continua a fare il lavoro sul web e gioca qui, firmo di corsa.



Quindi, comunque non lasceresti il tuo lavoro sui social.

No, mai, è troppo importante per me. Non posso buttare via tutto questo lavoro, ci credo davvero tanto.



Lo sai, però, che difficilmente le due cose sono conciliabili, almeno al momento, lo spogliatoio è sacro.

Attualmente è impossibile, se vado a giocare in Serie D, devo avere 5 persone che lavorano per me h24 e in più, come dici tu, lo spogliatoio è sacro, è difficile riuscire a trovare una situazione che ti permetta di fare una roba del genere. Comunque, attualmente, sto bene così, non credo che mi manchi niente.



Il lavoro sui social, insomma, è la tua priorità.

Assolutamente, per me è la priorità assoluta.



Tu adesso fai tutto da solo o ti segue un’agenzia?

Ho appena firmato un contratto con l’agenzia VLSP, di Sespo e Valerio Mazzei.



E lì come sei considerato? Calciatore, content creator o cantante?

Sono molto poliedrico, nasco calciatore, divento content creator e successivamente cantante. Per non farmi mancare niente, sono anche Dj, faccio talk show e teatri.

Con ZW avevo, per esempio, organizzato uno spettacolo a Ravenna, sold out in poco tempo, è stato bellissimo!



Parlando di social e di calcio, mi viene scontato domandarti della tua avventura in Play2give.

Come per YouTube è stato Zw Jackson a introdurmi in squadra, diceva di avere bisogno di me e ho accettato volentieri. Alla fine, sono diventato un perno del team. Un progetto molto importante, comunque, anche a livello mediatico, non lo nascondo, con la risonanza che aveva, sembra assurdo da dire, ma un gol con la Play2give era un po' come un gol in Serie A. Con la Play2give mi sono consacrato sui social.



Sei riuscito a calarti in una realtà completamente diversa da quella che avevi vissuto? Dall'approdo in Serie A alla Terza Categoria non dev'essere facile.

Sono riuscito a calarmi bene nella realtà, cercavo di non pensare al passato e anche di non dare peso agli avversari quando volevano darmi fastidio e provocarmi apposta. Da solo ho anche fatto anche un piccolo percorso con un mental coach, dove ho allenato il modo di affrontare le partite in Play2give, perché non era per niente facile all'inizio.



C'è un personaggio che ha reso ancora più noto il format con le sue reaction e che ti ha dato ancora più visibilità vero?

Sì, assolutamente, Blur, il numero uno su Twitch. A lui piaccio tanto e quindi per me le sue reaction sono state anche importanti per avere ancora più risalto sui social.



E poi cos'è successo, perché l'addio al progetto?

Il secondo anno è stato più complesso, c'erano tante cose in ballo, mancavano i giocatori e a un certo punto era inevitabile che finisse così. Un vero peccato perché amo questa squadra, tanto che continuo a lavorare con lei nel sociale.



Ma il motivo per cui hai deciso di sposare questo progetto è solo il lavoro?

No, il motivo vero è un altro, lo sanno in pochi. Ho un cugino disabile, in una situazione non facile e quindi, siccome la Play2give nasce con l'intento di essere di sostegno alla comunità, con idee di progetti solidali che diventano azioni reali, mi è sembrata una bellissima opportunità per fare qualcosa di concreto. Io amo dare una mano al prossimo, mi piace proprio tutto ciò che riguarda la beneficenza.



Cosa sei riuscito a fare in questi anni?

Ho fatto di tutto, sono andato nelle chiese a portare cibo, vestiti e scarpe. Successivamente sono andato in carcere a Busto Arsizio, grazie a Michele Michelazzo, direttore della Play2give, che mi ha proposto questa cosa qui. Ho subito accettato, mi sembrava potesse essere un'esperienza bellissima e così è stato, ho conosciuto davvero delle persone stupende come Bryan, che ho inserito all'interno di un mio video.

Cosa ti ha lasciato tutto questo?

Tantissimo, per me è veramente bellissimo pensare di riuscire a dare gioia solo con la mia presenza. Pensa che un ragazzo è uscito dal carcere tempo dopo un nostro incontro e mi ha detto che vuole seguirmi sui social perché ha apprezzato tanto il mio lavoro e le mie parole, tutto questo mi appaga.

Lo preferisco di gran lunga a qualsiasi altro evento, concerto o partita!



Continuerai a fare questi progetti con la Play2give?

Senza ombra di dubbio, il prossimo anno sarò il loro brand ambassador per il sociale!



Tornando al mondo social, capitolo Goa7 League. Per chi non lo sapesse stiamo parlando del primo campionato di calcio italiano dove sport e web si incontrano per portare emozione e intrattenimento a un altro livello, gestito da due altri content creator come il Pancio e Homyatol. Com’è nata e come la vivi?

Inizio questa avventura sempre con Zw negli Eternals, una squadra sfavorita dove riusciamo, in realtà, a fare cose pazzesche, divento anche capocannoniere e MVP. Mi sono trovato benissimo, è un progetto indipendente creato da Vegas, clamoroso, super professionale, ti senti davvero un giocatore a fare quella competizione. Io la vivo come una realtà tranquilla ma è un livello davvero alto, tutti vogliono vincere.

Il secondo anno il livello si è alzato ancora, mi sono trasferito alla Furia Roja, progetto che ho sposato perché super ambizioso. Tutte le squadre, detto sinceramente, mi hanno fatto un'offerta ma credo di aver fatto la scelta giusta.



Voglio chiederti un'ultima cosa, il personaggio JPata e Patacchini ormai sono un'unica cosa?

Io so ben distinguere il personaggio dalla persona, soprattutto perché la mia persona la porto nel personaggio, non ho mai finto niente, Patacchini è JPata. Mi piace sempre dire che è una persona che è diventata personaggio.



Io vengo dal niente, ci tengo a tenere stretta la fortuna che mi è capitata, non sono nato ricco, tutto quello che ho me lo sono preso io, i miei genitori mi hanno insegnato quali sono i valori dei soldi, del lavoro e del sacrificio. Sapendo cos'è il sacrificio ho imparato a stare al mondo. Tutto questo può finire domani e se finisce domani, non voglio avere rimpianti.