Strascichi da derby: il presunto sputo di Martinez verso Hernandez (VIDEO)

Come sempre accade, le partite di calcio - e non solo quelle svolte a livello professionistico - conducono verso una strada carica di commenti, recriminazioni, insulti, giustificazioni e rivendicazioni, con strascichi dalla lunghezza indefinita.

Se poi si parla di derby tra Inter e Milan, i risvolti post-partita si elevano all’ennesima potenza.

La vittoria dei rossoneri nell’ultimo turno di campionato permette di fare considerazioni tecniche precise, ma sono tanti i risvolti collaterali che potrebbero essere presi in considerazione, ad esempio l’episodio avvenuto a fine partita che ha visto protagonisti un appena espulso Theo Hernandez e Lautaro Martinez, fuori dal rettangolo di gioco dopo sostituzione.

Partiamo dai fatti e dall’oggettività.

Siamo a fine gara e Hernandez si fa espellere dopo un brutto fallo ai danni di Dumfries. Il terzino rossonero è conscio dell’errore - calcolato - e si indirizza verso il tunnel d’uscita senza protestare.

Sta nell’ordine delle cose lo sfottò dei tifosi avversari, così come sono immaginabili gli insulti copiosi.

A quel punto Theo emula ciò che il suo ex compagno Calhanoglu propose nella partita di andata, ovvero si porta l’indice all’orecchio, una reazione che non “tocca” solo il pubblico interista ma anche alcuni giocatori a bordo campo. Tra questi il più esagitato appare Martinez, che si avvicina alla balaustra per inveire sul rossonero… cose abituali nel calcio!

Di lì a poco arriva il fischio finale e il milanista torna in campo per festeggiare, con l’ausilio protettivo di compagni e addetti ai lavori.

Il giorno dopo le chiacchiere vertono sull’imprevedibilità della partita, sull’invasione di campo e sull’episodio citato, con l’aggiunta di un possibile sputo di Lautaro verso Theo, il ché, se verificato, porterebbe ovviamente a conseguenze spiacevoli.

La testimonianza video pubblicata a posteriori non chiarisce l’accaduto, e sul momento non c’erano segnali di un’acquisizione delle immagini da parte della procura federale, anche se non è escluso che gli ispettori abbiano visto e sentito e possano aver segnalato l’episodio agli enti preposti.

C’è preoccupazione in casa Inter per eventuali insulti che l’argentino avrebbe potuto pronunciare ad indirizzo del francese.

Viene invece ridimensionata la questione “sputo”, e il calciatore ha assicurato di non aver commesso ciò che qualcuno gli attribuisce.

Da casa Inter si sottolinea anche come la concitazione di Martinez nel parlare avrebbe in ogni caso impedito una simultaneità della doppia azione (parola e sputo).

Ora tutto dipende dal referto di Guida che, nel caso peggiore, porterebbe verso una squalifica per condotta gravemente antisportiva, che prevede un minimo di due giornate.

Si vedrà nelle prossime ore se nascerà un’inchiesta lampo con il coinvolgimento dei protagonisti o se sarà seguito il normale iter, per arrivare ad una ricostruzione compiuta e dettagliata di quanto accaduto.

Il video dell'episodio pubblicato dall'account Twitter di Louis Girardi:

Qui si vede tutto lo sputo di #Lautaro a @TheoHernandez. @SerieA pic.twitter.com/av5d5iPeVx

