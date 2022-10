Super Castanese: il Legnano è battuto 2 a 0

Squadra in casa

Squadra in casa Castanese

Seconda vittoria in campionato per la Castanese, che nella domenica di Serie D ha battuto 2 a 0 il Legnano, una delle squadre più in forma del campionato.

I padroni di casa sono andati in vantaggio al 31’ con un’azione sviluppata dal basso, dove Boccadamo arriva sul fondo, crossa a centro area, Battistello si butta e di testa infila la palla all’incrocio.

Dopo un secondo tempo davvero equilibrato, il raddoppio arriva al 93esimo con Braidich che dopo un contropiede condotto da Lomolino di pieda batte l’estremo difensore.

I neroverdi arrivano a quota 7 in campionato e si preparano per il turno infrasettimanale contro il Pinerolo.