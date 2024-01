Supercoppa Italiana | Video Gol Inter-Lazio 3-0, highlights e sintesi

Squadra in casa

Dopo la netta vittoria contro il Monza in campionato, l'Inter è alla ricerca di un nuovo trofeo da mettere in bacheca: la Supercoppa Italiana.

Sul suo cammino ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, che ha tutto le intenzioni di mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri.

I ragazzi di Inzaghi sbloccano il match al 17’: cross in mezzo di Bastoni, Dimarco tocca di tacco e Thuram da pochi passi non sbaglia.

L’Inter continua a spingere e al 36’ Dimarco crossa per Barella, che sbuca alle spalle della difesa e colpisce al volo con il destro, mandando la sfera sulla traversa.

A inizio secondo tempo, altro episodio che cambia il match: Lautaro in area viene toccato da Pedro e cade. L’arbitro non fischia ma poco dopo, richiamato dal VAR, concede il penalty. Calhanoglu, con un tiro angolato, mette la palla in rete.

Passano 3 minuti e i nerazzurri hanno un’altra occasione con Barella, che servito da Lautaro Martinez, colpisce nuovamente la traversa.

All’87 Mkhitaryan parte in contropiede sulla sinistra e serve in mezzo Frattesi, che davanti al portiere avversario, non può sbagliare.

A breve gli highlights del match.