Supercoppa Italiana. Il Niño Maravilla al 120esimo regala la coppa all'Inter

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Inter e Juventus si affrontano in Supercoppa Italiana per la seconda volta nella loro storia dopo la finale del 2005 dove i nerazzurri hanno avuto la meglio grazie a un goal di Juan Sebastián Verón.

All’11esimo minuto parte fortissimo l’Inter che entra in area con Barella, contrastato da Chiellini, il centrocampista cade in area, l’arbitro da due passi decide di non assegnare il calcio di rigore, tante proteste da parte della squadra di Inzaghi.

Dopo un avvio a rilento sono i bianconeri a passare in vantaggio al 25': cross di Kulusevski sul secondo palo per Morata anticipato di testa da Skriniar, lo spagnolo va ancora sul pallone e serve Mckennie, che supera di testa Handanovic.

Passano solo 10 minuti e l’Inter pareggia, tacco in area di Perisic per il taglio di Dzeko, De Sciglio interviene fallosamente, calcio di rigore. Batte Lautaro Martinez che sta volta spacca la porta e scaccia i fantasmi.

Il primo tempo è a forti tinte neroazzurre, con pochi lampi da parte della compagine di Allegri, un po’ impaurita inizialmente.

Nel secondo tempo grande occasione al 59’ per i ragazzi di Inzaghi, palla dentro di Calhanoglu sul secondo palo, Dumfries colpisce di testa e prende il palo dopo un tocco di Perin.

Il risultato non cambia e si va ai supplementari con entrambe le squadre molto appannate dopo l'intensità mostrata nei primi 70 minuti.

Minuto 96', occasione Inter, corner, Sanchez stacca da solo in mezzo all'area ma incredibilmente manda fuori.

Passano pochi istanti e sul ribaltamento, Rugani rimane a terra per un colpo al viso ma il Var lascia correre.

Nel secondo tempo supplementare i ritmi sono molto bassi, le due squadre non vogliono concedere spazi agli avversari.

Al 120' succede l'impensabile: l'Inter passa in vantaggio con il cieno Sanchez che entra in area su un'ottimo spunto di Darmian.

I neroazzurri possono così festeggiare e alzare il tanto desiderato trofeo!!