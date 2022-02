Termina a reti inviolate il match tra Pro Vercelli e Pro Sesto

Serie C

Serie C Girone A

Termina con un secco 0 a 0 il match del campionato di Serie C Girone A tra Pro Vercelli e Pro Sesto, allo stadio Silvio Piola.

Nel primo tempo si possono segnalare poche occasioni, con il primo squillo per gli ospiti al minuto 30’ con Ghezzi, che sfiora il goal con un tiro che termina di poco a lato.

I padroni di casa al 37’ provano a rendersi pericolosi e Bunino va a tu per tu con Del Frate ma non riesce a mandare la sfera in porta.

Poco prima dell’intervallo la Pro Vercelli va vicina al goal con Panico ma la palla finisce sulla traversa.

Nel secondo tempo non succede molto e le due squadre si accontentano del pari, con un punto utile per entrambi per muovere la classifica.