La terza maglia del Milan (che è verde)

Niente rossonero, neanche nel logo. Ma il Tricolore al centro del petto. Milan e Puma hanno presentato la terza maglia che il Diavolo indosserà nella stagione 2022/2023, quella della difesa dello scudetto conquistato lo scorso campionato.

Il kit, si legge in una nota della società e dello sponsor tecnico, "è pensato per chi si distingue e non si risparmia mai. La squadra rossonera esprime come nessun'altra uno stile unico, proprio della stessa città di Milano". La nuova maglia è "olive-green" e "presenta una grafica tono su tono della bandiera di Milano e un’esclusiva versione monocromatica dello stemma del club rossonero" accompagnati da "sottili accenti e finiture di colore giallo che omaggiano il caratteristico stile milanese".

"Siamo davvero entusiasti di presentare il nostro third kit, che, grazie al fantastico lavoro del nostro partner Puma, unisce il nostro heritage e il nostro spirito innovativo. Attraverso la reinterpretazione in chiave moderna di alcuni dei simboli della città, è stato creato un prodotto unico, che può essere indossato sia in campo che fuori", ha commentato Casper Stylsvig, chief revenue officer del club di viale Aldo Rossi.

“Milano è una città orgogliosa della sua essenza, ricca di cultura e stile. Volevamo fare qualcosa di molto diverso e unico con la nuova third jersey, utilizzando un nuovo colore di tendenza che si abbina alla moda lungimirante di Milano", ha aggiunto Marco Mueller, senior head of product line management teamsport apparel di Puma. “Un altro aspetto fondamentale del kit - ha concluso - è l'integrazione della bandiera di Milano che è stata posizionata al centro della maglia come grafica tonale per onorare la passione e l'orgoglio del popolo milanese".

La terza maglia del Milan