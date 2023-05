Terzo turno play off: vittoria dell’Accademia Calcio Vittuone

Grazie al gol realizzato da Fedeli al 32’ del primo tempo, l’Accademia Calcio Vittuone batte il Base 96 Seveso e si aggiudica gara 1 del terzo turno play off. Risultato prezioso per la formazione di Uberto Tomanin che ora tornerà in campo tra due settimane, sabato 10 giugno, per affrontare in trasferta il Tribiano. Nel mezzo, sabato 3 giugno, la sfida di gara due tra Base 96 Seveso e Tribiano.

IL TABELLINO

ACCADEMIA CALCIO VITTUONE - BASE 96 SEVESO 1-0

ACCADEMIA CALCIO VITTUONE: Greguol, Borsani, Razzini (70’ Prada), Lombardo, Brignola, Malvestiti, Ramos (74’ Ghidoli), Miraglia (87’ Fenoli), Cavaliere (66’ Sanzo), Fedeli, Naldi (83’ Iacono). A disposizione: De Pace, Fumagalli, Di Bella, Colombo. Allenatore: Arcipiani.

BASE SEVESO 96: Tomasello, Cappanera, De Petri, Rossi (79’ Marinaci), Villa, Arienti (49’ Cazzaniga), Cesana, Carraro, Marinoni, Cutuli (46’ Indelicato), Riboldi (49’ Scilingo). A disposizione: Porro, Locatelli, Carlone, Staffoni, Severino. Allenatore: Varaldi.

ARBITRO: Evangelista di Treviglio.

ASSISTENTI: Tonti di Brescia; Monardo di Bergamo.

RETI: 32′ Fedeli.

AMMONITI: Lombardo, Brignola, Ramos - De Petri, Cappanera.