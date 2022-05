Tonali si regala una doppietta nel giorno del suo compleanno: Milan in testa alla classifica

Serie A, nel posticipo della domenica sera tra Hellas Verona e Milan, valido per la 36ª giornata di Campionato, due gol di Sandro Tonali - nel giorno, non a caso, del suo 22esimo compleanno - regalano i tre punti al Milan che rimane in testa alla classifica a +2 sull’Inter.

I rossoneri si presentano al Bentegodi con una striscia di imbattibilità seconda solo a quella del Liverpool. I ragazzi di Stefano Pioli, infatti, prima di questa sera, non perdevano in Serie A da ben 13 partite, con all’attivo 8 vittorie e cinque pareggi. Dopo numerose occasioni per il Milan e un gol annullato a Tonali per fuorigioco, al 38’ è il Verona a passare in vantaggio grazie alla rete di Faraoni. Nel recupero del primo tempo, però, è lo stesso centrocampista rossonero riporta il risultato sull’1 a 1 a seguito di un assist perfetto di Leao.

Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo, con un gol al 49’ ancora di Tonali che sigla la doppietta e si regala una vittoria, aggiungendo a questa giornata un motivo in più per festeggiare. I rossoneri di Stefano Pioli chiudono definitivamente il match all’86 quando Alessandro Florenzi, in campo da meno di due minuti e al rientro a seguito di un problema al ginocchio, cala il tris con un destro tanto potente quanto preciso.

Il Milan ritorna in testa alla classifica, mantenendo aperta la lotta scudetto con i cugini nerazzurri.