Tonali al 92' regala 3 punti fondamentali al Milan

Nella 34esima giornata del campionato di Serie A, il Milan c’entra una vittoria all’ultimo respiro contro la Lazio.

La partita dei rossoneri comincia in salita quando al 5’ Immobile serve Milinkovic che va via sul fondo e dà la palla nuovamente al centro per l'attaccante della nazionale italiana che anticipa Kalulu.

I ragazzi di Pioli però non ci stanno e dopo molte occasioni, tra cui un probabile fallo di mano di Luis Alberto in area di rigore, pareggiano i conti al 50’ con Leao che scappa sulla sinistra e mette per Giroud che anticipa tutti e non sbaglia.

L’episodio più importante arriva al 92’ quando Marusic perde palla al limite dell’area grazie a un intervento di Rebic che successivamente mette in mezzo, Ibra fa la sponda di testa per Tonali che segna facendo esplodere l’Olimpico, stasera a tinte molto rossonere.