La Top 11 degli esclusi di Inter e Milan al Mondiale 2022 in Qatar

La Serie A va in vacanza, in attesa dell'inizio dei mondiali in Qatar, dove moltissimi i componenti delle rose che saranno impegnati a contendersi questo prestigioso titolo.

Guardando a Milano, ci sono però altrettanti giocatori di grandissima qualità, che non andranno al mondiale a causa di infortuni oppure mancate qualificazioni e convocazioni.

Abbiamo selezionato, per questo motivo, la top 11 di calciatori di Milan e Inter che dovranno godersi la competizione da casa.

E' stato scelto un 3-5-2, composto da una difesa molto solida, un centrocampo di corsa e fantasia, esterni di grande corsa, con Kalulu adattato per la formazione scelta e punte di grandissimo spessore: