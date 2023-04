Torneo delle Regioni, l’Under 15 è in finale

Sarà Toscana-Lombardia la finale Under 15 del Torneo delle Regioni 2023. Le due Rappresentative si ritrovano faccia a faccia un anno dopo la finale disputata nella scorsa edizione che vide le lombarde trionfare per 2 a 0. Per la Toscana si tratta della terza finale nelle ultime quattro edizioni.

La Lombardia aveva iniziato con il brivido la semifinale con l’Emilia Romagna andando in svantaggio dopo dieci minuti. Il primo gol subito in tutto il torneo non gelato le campionesse in carica della Lombardia che con calma e lucidità hanno prima ristabilito la parità al 33’ con Pino e poi hanno concretizzato il sorpasso al quarto minuto della ripresa con Fardin, capocannoniere della categoria con sei reti. Al 55’ la firma definitiva di Scalvini che ha messo al sicuro il risultato.

Nell’altra semifinale, invece, la Toscana ha superato il Veneto con il minimo scarto grazie al gol messo a segno da capitan Fiacchini a metà secondo tempo.

La finale sarà Toscana-Lombardia si giocherà giovedì 27 aprile alle ore 9.30 presso lo stadio “Silvio Piola” di Vercelli.