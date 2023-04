Torneo delle Regioni: Under 15 Femminile in semifinale

La selezione femminile Under 15 della Lombardia si conferma protagonista al Torneo delle Regioni in corso di svolgimento in Piemonte. Con una grande prestazione, le lombarde hanno battuto nei quarti l'Abruzzo e staccando il pass per la semifinale in programma mercoledì 26 aprile contro l'Emilia Romagna. In nove minuti, tra il 20’ e il 29’ del primo tempo, la formazione lombarda ha indirizzato la partita verso la vittoria segnando prima Fardin, al suo quinto gol nella competizione, e poi con La Viola.