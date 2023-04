Torneo delle Regioni, Under 23 femminile in semifinale

La Rappresentativa regionale della Lombardia Under 23 ha vinto il derby per eccellenza con le padrone di casa del Piemonte VdA. In quattro minuti, tra il 21’ e il 25’ del primo tempo, le lombarde hanno regolato le avversarie andando due volte in rete: prima con Cavallin (al terzo gol nella competizione) e Casini. Doccia fredda per le piemontesi che accusano il colpo e non riescono a risalire la china.

Dopo un’edizione la Lombardia torna tra le prime quattro del Torneo delle Regioni, il luogo che più le appartiene se pensiamo che negli ultimi dieci anni la Lombardia solo due volte non ha centrato le semifinali.

Mercoledì 26 aprile alle 16:30 le lombarde affronteranno la Rappresentativa della Liguria per conquistare la finalissima.