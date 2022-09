Il Tritium si prepara per affrontare l'Alta Brianza Calcio

Dopo un weekend scoppiettante, pieno di risultati sorprendenti, il campionato di Eccellenza si prepara al turno infrasettimanale di mercoledì 28 settembre.

Nel Girone B il Tritium 1908 affronta l'Alta Brianza Calcio:

"Dopo aver consolidato il primo posto in classifica con la bella vittoria di sabato sera a Casnigo, i nostri ragazzi riprenderanno oggi pomeriggio gli allenamenti in vista del turno infrasettimanale di mercoledì.

Per l’occasione la partita si disputerà presso il centro sportivo Hservizi di Brembate (ingresso gratuito).

Servirà massima concentrazione per affrontare ogni singola partita con il giusto approccio. Il nostro obiettivo è quello di continuare su questa scia di risultati positivi e faremo di tutto per far contenti i nostri tifosi."