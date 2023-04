Che bella sorpesa per la Tritium: tutto pronto per l'amichevole contro una squadra di Serie A

Ancora una vittoria casalinga per la Tritium che allunga in classifica a +5 sulla seconda, che oltre i tre punti, si concede un altro bel regalo. I milanesi, martedì 4 aprile, affronteranno in un’amichevole l’Atalanta di Gasperini, come dimostra il comunicato della società bergamasca:

“Nuovo appuntamento in calendario per i nerazzurri che martedì 4 aprile affronteranno in amichevole al Centro Bortolotti di Zingonia la Tritium, formazione che milita nel campionato di Eccellenza.

La partita avrà inizio alle ore 15 e si svolgerà a porte aperte, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.”