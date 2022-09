Calcio Dilettanti | Il Tritium Calcio non si ferma più, battuto anche lo Juvenes Pradalunghese

Inizio di campionato strepitoso per il Tritium Calcio 1908 che battendo lo Juvenes Pradalunghese ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato, posizionandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno.

I biancoblù dopo un bel primo tempo si portano in vantaggio su un calcio piazzato allo scadere del primo tempo che Lazzaro realizza magistralmente.

Nel secondo tempo, al 64’, a chiudere i conti ci pensa l’attaccante classe 93’ Vaglio che sugli sviluppi di un corner è più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone.

Nel prossimo turno di campionato il Tritium dovrà affrontare lo Zingonia Verdellino.