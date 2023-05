Tritium, arrivano altre due conferme in rosa!

Arrivano altre due conferme nella rosa che il Direttore Pardeo sta allestendo per la prossima stagione.

Oggi, infatti, rinnovano gli accordi e continueranno a vestire biancazzurro Ricky Bertaglio ed Eddy Gnaziri.

Per il “Panz” Bertaglio è l’occasione di ritornare in D dopo aver lasciato la squadra in preparazione due anni fa per motivi personali, così anche per Gnaziri è un ritorno in categoria a distanza di due stagioni.

(Comunicato Tritium)