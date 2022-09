Tritium, è storia: quinta vittoria consecutiva in campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Tritium

Non si ferma più il Tritium che contro l’Altabrianza Tavernerio, ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato, confermandosi al primo posto in classifica a punteggio pieno.

Il primo tempo finisce con il risultato di 1 a 1: per i padroni di casa segna Bertaglio mentre gli ospiti riescono a pareggiare con la rete di Colombo.

I brianzoli nel secondo tempo si portano in vantaggio con Chakhssi ma con grande carattere i milanesi ribaltano il match con Valente e poi con un fortunoso autogol.

Come riportato dalla pagina ufficiale del Tritium, dal Dopoguerra a oggi non era mai successo nei vari avvii di campionato del club di vincere le prime 5 gare consecutive in campionato.