Tritium, sabato 30 aprile un'amichevole di prestigio per i biancoazzurri

La Tritium, visto che il campionato riprenderà col turno infrasettimanale di mercoledì 4 maggio 2022, giocherà un’amichevole prestigiosa contro la formazione del Renate. Questi ultimi hanno disputato quest’anno un importante campionato di Serie C e sono approdati ai playoff. Il calcio di inizio è fissato alle ore 15 sabato 30 aprile 2022 allo stadio "La Rocca" di Trezzo sull'Adda.



Intanto la squadra di Trezzo Sull'Adda si sta comunque allenando in vista di una delle ultime partite in casa che li vedrà impegnati contro con il Progresso alle ore 15:00 per provare, ancora una volta a sperare nei playout e in una salvezza che fino a pochi mesi fa era impensabile.