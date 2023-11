La Tritium Calcio 1908, ufficializza un nuovo centrocampista

Continuano i colpi di mercato della Tritium, che dopo aver concluso l’accordo con l’attaccante Carmine Marrazzo, riescono a rinforzare anche il centrocampo.

I biancazzurri inseriscono in rosa Simone Selmi, centrocampista classe 2000, con molta esperienza tra Eccellenza e Serie D.

Il comunicato del club:

“SIMONE SELMI IN BIANCOAZZURRO!

Dopo il colpo in attacco, ecco arrivare quello a centrocampo. Simone Selmi è un nuovo centrocampista biancoazzurro!

Per lui importanti trascorsi in Serie D con la maglia del Pavia, ma importante e decisive sono state anche le sue azioni in maglia Vogherese, dove ha fatto sì che la sua squadra venisse promossa nella categoria superiore

Benvenuto Simone!

Avanti ragazzi, forza Tritium!”