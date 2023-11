Uefa Youth League | Inter ripresa dal Benfica. A Lisbona finisce 1-1

È terminata in parità con il punteggio di 1-1 la sfida tra Benfica e Inter, valida per la quinta giornata del Gruppo D di UEFA Youth League. In vantaggio a inizio ripresa con Quieto, i nerazzurri sono stati raggiunti due minuti più tardi da Felix.

La cronaca

Primo tempo equilibrato, a tratti noioso e senza occasioni da gol. Le due squadre non si scoprono e la prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate senza alcuna nota.

La partita si accende invece nella ripresa con i nerazzurri in gol dopo quattro minuti: cross da sinistra di Motta, Sarr tocca e Quieto è veloce ad anticipare il difensore e a depositare in rete.

Il vantaggio dura però pochissimo perché dopo soli due minuti il Benfica ristabilisce la parità: punizione indirizzata in area da Diogo Prioste e incornata vincente di Felix sul secondo palo.

Dopo il pareggio la squadra di mister Chivu, ma è la formazione portoghese a essere più intraprendente. I lusitani sfiorano il gol del sorpasso in più occasioni con Joao Rego, Rafael Luis e Rodrigo Rego che però peccano in precisione. Il forcing finale non porta a nulla e la partita si chiude sull’1-1.

Decisiva sarà l’ultima sfida contro la Real Sociedad al Konami Training Centre. I nerazzurri possono ancora staccare il pass, ma oltre a vincere dovranno segnare almeno tre gol di scarto e sperare che il Benfica non vinca contro gli austriaci del Salisburgo già qualificati agli ottavi da prima del girone.

Il tabellino

BENFICA - INTER 1-1

BENFICA (4-3-3): Mendes-Dudzinski; Diogo Spencer, J. Fonseca, Gonçalo Oliveira, Tiago Parente; N. Felix (79' Joao Veloso), Diogo Prioste, Rafael Luis; Joao Rego, Gustavo Varela (67' Rodrigo Rego), Ivan Lima. A disposizione: Velickovic, J. Conceicao, Gonçalo Moreira, Olivio Tomè, Mustmaa. Allenatore: Valido.

INTER (4-3-3): Calligaris; Miconi (57' Aidoo), Stante, Matjaz, Motta; Di Maggio, Bovo, Berenbruch (57' Zarate Hidalgo); Spinaccè (57' Zuberek), Sarr (87' Zanchetta), Quieto (68' Vedovati). A disposizione: Raimondi, Guercio. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Argyrou (Cipro).

ASSISTENTI: Petrou (Cipro) - Dimitriadis (Cipro).

RETI: 51' N. Felix - 49' Quieto.

AMMONITI: Oliveira, 73' Ivan Lima - Di Maggio, Miconi, Bovo.

RECUPERO: 1' - 4'.