Uefa Youth League, Borussia Dortmund-Milan: gli highlights

La formazione Primavera del Milan dà spettacolo anche in Europa sbancando il “Dortmund Brackel Training Ground” con il punteggio di 2-1. Tre punti importanti per la squadra di mister Abate che consolida il primo posto nel girone. In vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Sia e Zeroli, entrambi su assist di Traorè, i rossoneri hanno saputo resistere nella ripresa concedendo il gol ai padroni di casa soltanto nel recupero.

Vittoria importante per i rossoneri che torneranno in campo domenica alle ore 11 contro l'Atalanta per l’ultima partita di campionato prima della sosta.