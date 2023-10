Uefa Youth League, il Milan espugna Dortmund

La formazione Primavera del Milan dà spettacolo anche in Europa sbancando il “Dortmund Brackel Training Ground” con il punteggio di 2-1. Tre punti importanti per la squadra di mister Abate che consolida il primo posto nel girone. In vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Sia e Zeroli, entrambi su assist di Traorè, i rossoneri hanno saputo resistere nella ripresa concedendo il gol ai padroni di casa soltanto nel recupero.

Il primo tempo è un assolo rossonero e poco dopo il quarto d’ora il Milan passa meritatamente in vantaggio: punizione di Traorè da sinistra e deviazione acrobatica di Sia che apre le marcature. Passano soltanto cinque minuti e arriva il raddoppio: un ispirato Traorè serve Zeroli che dal limite dell’area spedisce la palla all’angolino rasoterra. La formazione rossonera gioca con disinvoltura e sfiora in un paio di occasioni il terzo gol, ma il punteggio non cambia e le due formazioni vanno al riposo sul 2-0.

Nella ripresa il Borussia prova a rimontare la partita, ma a rendersi pericoloso è sempre Milan. Al 65’ i rossoneri hanno una doppia chance per segnare, ma Lisewski è decisivo a tenere a galla i suoi compagni con due interventi provvidenziali su Scotti prima e Bakoune poi. Per assistere alla prima occasione del Borussia occorre aspettare il 70’ quando Onofrietti impatta bene di testa, ma Bartoccioni è attenta salva la porta con un grande intervento. La partita rimane aperta e al secondo minuto di recupero il Dortmund accorcia le distanze con Brunner.

Il gol dei padroni di casa non scompone il Milan che senza affanno conserva il vantaggio fino al triplice fischio.

Vittoria importante per i rossoneri che torneranno in campo domenica alle ore 11 contro l'Atalanta per l’ultima partita di campionato prima della sosta.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-MILAN 1-2

BORUSSIA DORTMUND (4-4-2): Lisewski; Rashidi, Mane, Blank, Korzynietz; Krevsun (46’ Campbell), Lubach, Wätjen (86’ König), Bamba (56’ Herrmann); Rijkhoff (66’ Onofrietti), Brunner. A disposizione: Zacharias; Meiser, Posadas. Allenatore: Tullberg.

MILAN (4-3-3): Bartoccioni: Bakoune, Simi?, Nsiala (66’ Nissen), Jiménez; Zeroli (75’ Perrucci), Malaspina, Victor (75’ Sala); Scotti (66’ Bonomi), Sia (85’ Camarda), Traorè. A disposizione: Raveyre; Magni. Allenatore: Abate.

ARBITRO: John Brooks (Inghilterra). ASSISTENTI: Wade Smith (Inghilterra); Nick Greenhalgh (Inghilterra).

RETI: 92’ Brunner - 16' Sia, 22' Zeroli. AMMONITI: Simi?, Zeroli, Jiménez.