Uefa Youth League, Inter Primavera raggiunta nel finale dal Benfica

È terminata con il punteggio di 1-1 la seconda partita di Uefa Youth League che ha visto l’Inter affrontare il Benfica. Al KONAMI Youth Development Centre i nerazzurri sono passati in vantaggio nel primo tempo con Brenebruch, ma poi sono stati raggiunti negli ultimi dieci minuti dal gol di Joao Rego.

A partire meglio è il Benfica che prova a mettere in difficolta i nerazzurri sfruttando la velocità dei propri attaccanti. I lusitano creano un paio di occasioni, ma a passare in vantaggio è l’Inter al primo affondo: al minuto 11 Berenbruch sfrutta un’indecisione di Diogo Prioste, gli ruba palla entra in area a tu per tu con Velickovic lo batte con freddezza.

Il Benfica non demorde e torna a creare occasioni, ma sotto porta i portoghesi sono troppo imprecisi. Dopo il gol l’Inter gioca più disinvolta e al 23' ci riprova con Berenbruch che dal limite calcia con il mancino mancando però lo specchio della porta. Poco dopo la mezz’ora i nerazzurri Kamaté spaventa la difesa avversaria: incursione veloce e tiro in porta da ottima posizione parato da un grande intervento di Velickovic. Il possesso palla è a favore del Benfica, ma a rendersi pericolosa è sempre l’Inter che però sciupa ancora il gol del raddoppio con un tiro di Kamaté che si spegne sull'esterno della rete. Nei minuti finali del primo tempo il Benfica cresce d’intensità, ma i nerazzurri tengono resistono e mantengo il vantaggio alla fine del primo tempo.

Anche nella ripresa i lusitani partono forte e al 56’ sprecano una clamorosa occasione con Hugo Felix che dall'altezza del dischetto del rigore calcia alto sopra la traversa. Il ritmo di gioco cala, ma le occasioni sono sempre a tinte biancorosse e Calligaris è chiamato agli straordinari, prima su Diogo Spencer e poi su Rafael Luis con un grande intervento. Al 75' Kamaté ha tra i piedi l’occasione per chiudere la sfida: il numero 10 riceve da Berenbruch, si accentra dalla destra calcia in porta, ma il suo tiro è deviato in angolo dall'intervento provvidenziale di Fonseca. La squadra di mister Chivu prova a gestire il vantaggio, ma all’82’ viene punita: Joao Rego si disimpegna in area e con il mancino batte Calligarsi complice una deviazione di Stante.

Passano due minuti e Hugo Felix mette i brividi all’Inter con una punizione dal limite che sfiora il palo alla destra di Calligaris. Nel finale il clima si scalda e l’Inter resta in dieci uomini per doppia ammonizione di Cocchi. Il nervosismo prende però il sopravvento e senza altre occasioni la partita termina sull’1-1

I nerazzurri salgono quindi a quota 2 punti in classifica nel girone D in attesa del doppio confronto con il Salisburgo.

IL TABELLINO

INTER-BENFICA 1-1

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stante, Matjaz (46’ Mayé), Cocchi; Di Maggio (85’ Ricordi), Stankovic (63’ Bovo), Berenbruch; Kamate, Spinaccè (85’ Vedovati), Quieto (63’ Diallo). A disposizione: Raimondi, Guercio. Allenatore: Chivu.

BENFICA (4-3-3): Velickovic; J. Conceicao, J. Fonseca (94’ Mustmaa), Okon-Engstler (70’ Carlos Meotti), Diogo Spencer; Joao Veloso (77’ Silva), Diogo Prioste, Rafael Luis; Hugo Felix, Joao Rego, Ivan Lima. A disposizione: Mendes-Dudzinski, 3 Wynder, L. Martins, Rodrigo Rego. Allenatore: Valido.

ARBITRO: Robert Ian Jenkins (Galles).

ASSISTENTI: Ian David Bird (Galles); Jordan Lee Christopher (Galles).

RETI: 11' Berenbruch - 82' Joao Rego.

AMMONITI: Stante - Kamaté, Cocchi, Quieto, Spinaccè - Silva.

ESPULSO: Cocchi

NOTE: Recuperi: 3'-7'.