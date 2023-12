Uefa Youth League | Inter-Real Sociedad e Newcastle-Milan: designati gli arbitri

Sarà il bosniaco Antoni Bandi? l'arbitro di Inter-Real Sociedad in programma martedì 12 dicembre alle ore 12 al “Youth Development Training Center” di Milano. Il ceco Jan Petrik, invece, dirigerà la partita del Milan impegnato mercoledì 13 alle ore 14 in Inghilterra contro il Newcastle allo stadio “Whitley Park”.

Decisiva la sfida per i nerazzurri che sono obbligati a vincere con più gol di scarto per sperare nella qualificazione. La squadra di mister Chivu occupa infatti il terzo posto nel gruppo D a quota 4 punti appaiata proprio agli spagnoli. Al secondo posto con due punti di vantaggio c’è il Benfica impegnato in trasferta contro la già qualificata Salisburgo.

I rossoneri del mister Ignazio Abate sono già matematicamente qualificati agli ottavi come prima squadra del gruppo F. Grazie alla vittoria ottenuta sul Borussia Dortmund lo scorso turno, il Milan è salito a quota 12 punto staccando di 5 proprio i tedeschi.

Le designazioni

INTER-REAL SOCIEDAD

Arbitro: Antoni Bandi? (Bosnia ed Erzegovina)

Assistenti: Stefan Tešanovic (Bosnia ed Erzegovina); Emir Zahiragi? (Bosnia ed Erzegovina)

Quarto Uomo: Davide Ghersini (Italia)

NEWCASTLE-MILAN

Arbitro: Jan Petrik (Repubblica Ceca)

Assistenti: Lukáš Matoušek (Repubblica Ceca); Martin Lesk (Repubblica Ceca)

Quarto Uomo: John Brooks (Inghilterra)