Uefa Youth League | Milan-Borussia Dortmund e Benfica-Inter: designati gli arbitri

Squadra in casa

Squadra in casa Milan

Sarà lo scozzese David Dickinson l'arbitro di Milan-Borussia Dortmund in programma martedì 28 novembre alle ore 14:30 al “Puma House of Football” di Milano. Il cipriota Andreas Argyrou, invece, dirigerà la partita dell’Inter impegnato mercoledì 29 alle ore 16 in Portogallo contro il Benfica allo stadio “Futebol Campus” di Seixal.

I rossoneri del mister Ignazio Abate sono attualmente al comando del gruppo F a quota 9 punti a +2 rispetto ai tedeschi e a +3 sul Psg. Vincere significherebbe passare la fase a gironi. I nerazzurri, invece, sono obbligati a vincere per continuare a sperare nella qualificazione. La squadra di mister Chivu occupa infatti l’ultimo posto nel gruppo D a quota 3 punti dietro al Salisburgo con 8, il Benfica con 5 e la Real Sociedad con 4.

Le designazioni

MILAN-BORUSSIA DORTMUND

Arbitro: David Dickinson (Scozia)

Assistenti: Calum Spence (Scozia); Christopher Rae (Scozia)

Quarto Giovanni Ayroldi (Italia)

BENFICA-INTER

Arbitro: Andreas Argyrou (Cipro)

Assistenti: Petros Petrou (Cipro); Marios Dimitriadis (Cipro)

Quarto Uomo: Pedro Miguel Torres Ramalho (Portogallo)