Youth League | Il Milan batte il Borussia Dortmund e vola agli ottavi

Grande prestazione dei rossoneri che al “Puma House of Football” hanno superato il Borussia Dortmund con un netto 4-1. Complice la sconfitta del Psg contro il Newcastle, la formazione Primavera del Milan si qualifica agli ottavi di finali da prima nel girone con un turno d’anticipo.

La cronaca

L’inizio di partita è in salita per il Milan che a sorpresa passa in svantaggio dopo quattro minuti. Bamba s’invola sulla corsia sinistra e dal fondo crossa per Rijkhoff che da posizione centrale supera Bartoccioni con un preciso colpo di testa.

I rossoneri non accusano il colpo improvviso e reagiscono immediatamente con due conclusioni ravvicinate di Sia e Zeroli entrambe respinte da Lisewski. L’estremo difensore tedesco, però, non può nulla al 24’ quando Zeroli intercetta una palla rubata in area di rigore e gonfia la rete con un piazzato sul primo palo.

Il gol del pareggio apre la strada al Milan che dopo quattro minuti completa la rimonta con Scotti, abile e veloce a intervenire sulla ribattuta in area di Lisewski.

Il Borussia accusa i due gol subiti in rapida successione e al 31’ Scotti firma la doppietta finalizzando al meglio un’iniziativa personale di Magni.

I rossoneri non intendono togliere il piede dall’’acceleratore e prima dell’intervallo calano il poker: altra azione strepitosa di Magni, cross in area verso Sia che stacca più in alto di tutti e mette di fatto la parola fine alla sfida.

A un minuto dal termine del primo tempo il Milan potrebbe allungare ancora con Bakoune, ma il suo tiro da fuori area si stampa sulla traversa.

Nella ripresa i ritmi calano notevolmente e mister Abate ne approfitta per inserire forze. Il Milan si limita a gestire il risultato che al 63’ potrebbe aumentare, ma il destro di Sia su assist di Cuenca termina di poco sopra la traversa. Il Borussia Dortmund rinuncia alla fase offensiva e senza altre emozioni la partita si avvia al triplice fischio.

Vittoria da grande squadra per i rossoneri che salgono a quota 12 punti nel gruppo F a più 5 proprio sui tedeschi. Il Milan vola così agli ottavi di finale da prima del girone ed è anche la prima squadra italiana qualificata alla fase eliminatoria.

Il tabellino

MILAN - BORUSSIA DORTMUND 4-1

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simi?, Nsiala, Magni; Malaspina, Stalmach (68’ Sala), Zeroli (80’ Liberali); Scotti (68’ Bonomi), Cuenca, Sia (72’ Simmelhack). A disposizione: Torriani; Paloschi, Parmiggiani. Allenatore: Abate.

BORUSSIA DORTMUND (5-4-1): Lisewski; Korzynietz, Adamczyk (46’ Meiser), Kamara, Posadas, Rashidi (65’ Onofrietti); Bamba, Wätjen, Lubach (65’ Diallo), Campbell (65’ Krevsun); Rijkhoff (72’ König). A disposizione: Zacharias; Ubani. Allenatore: Tullberg.

ARBITRO: Dickinson (Scozia).

ASSISTENTI: Spence (Scozia); Rae (Scozia).

RETI: 24' Zeroli, 28' 31’ Scotti, 39' Sia - 4' Rijkhoff.

AMMONITI: 11' Scotti, Simi?, Cuenca - Tullberg, Adamczyk, Camara, Krevsun.