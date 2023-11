Youth League, un grande Milan batte il PSG

Vittoria di carattere, meritata ed entusiasmante quella del Milan Primavera contro il Paris Saint-Germain. In vantaggio di due gol dopo soli dieci minuti, i rossoneri subiscono la rimonta dei parigini ma all’ultimo respiro arriva il gol di Sia che regala il successo e tre punti importantissimi che fanno volare il Diavolo al comando del gruppo F.

Al “Puma House of Football” la squadra di mister Abate parte subito con il piede sull’acceleratore e dopo 8 minuti apre subito le marcature: con Nsiala che sugli sviluppi di una angolo trafigge il portiere francese con un preciso colpo di testa.

Passano soli due minuti e i rossoneri raddoppiano con un gol capolavoro: cross di Scotti e rovesciata da vedere e rivedere di Camarda.

Il doppio vantaggio non frena le folate del Milan che impegna a più riprese la difesa ospite, ma Mouquet tiene a galla il Psg opponendosi alle conclusioni di Sala, tre volte, Bakoune e Traoré. La formazione parigina si fa vedere nel finale di primo tempo con un tiro di Bensoula smorzato da Bakoune. Il timido risveglio porta però al gol che riapre la partita in pieno recupero grazie alla scivolata sottomisura di Nhaga accorcia su suggerimento di Zague.

Nella ripresa i ritmi sono meno vivaci, ma è sempre il la squadra di mister Abate a farsi preferire al Psg. I rossoneri provano a chiudere la partita in più occasioni con Bonomi e Jiménez, ma il parziale non cambia e i francesi hanno il merito di rimanere sempre in partita. Il Milan non segna e il Psg, pur non creando pericoli, trova la via del pareggio: traversone di Mbaye e tap-in in mischia di Adonis da pochi passi.

Il gol potrebbe spezzare le gambe a chiunque, ma non al Milan che si riversa con forza nell’area di rigore avversaria. Gli sforzi rossoneri sono incessanti el 94’ arriva il meritato gol vittoria: a regalare il successo è Sia con da da vero rapinatore d’area di rigore devia in porta il tiro di Malaspina.

Non c’è più tempo per altre azioni e il triplice fischio fa esplodere di gioia la panchina del Milan.

I rossoneri, complice anche il pareggio tra Borussia Dortmund e Newcastle (2-2), volano al comando a quota 9, a +2 rispetto ai tedeschi e a +3 rispetto proprio ai francesi.

La Primavera del Milan tornerà in campo domenica 12 novembre alle ore 10:45 per affrontare i campioni d’Italia del Lecce. In Europa, invece, il prossimo incontro sarà Milan-Borussia Dortmund, il 28 novembre alle 14.30, e potrebbe già regalare la qualificazione.

IL TABELLINO

MILAN - PARIS SAINT-GERMAIN 3-2

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simi?, Nsiala, Jiménez (90’ Liberali); Sala (74’ Magni), Malaspina, Bonomi (74’ Sia); Scotti (62’ Cuenca), Camarda, Traorè. A disposizione: Bartoccioni; Paloschi, Parmiggiani. Allenatore: Abate.

PARIS SAINT-GERMAIN (3-4-2-1): Mouquet; Adonis, Diaby, Kissanga; Zague, Fanne Drame (63’ Mbaye), Mbappé, Nhaga; Bensoula, Mayulu; Sangaré (85’ Mendy). A disposizione: Laurendon; Cordier; Khafi, Michut; Camara O.. Allenatore: Camara Z..

ARBITRO: Savovi? (Montenegro).

RETI: 8' Nsiala, 10' Camarda, 94’ Sia - 47'pt Nhaga, 66’ Adonis.

AMMONITI: Simic, Malaspina, Jiménez, Sia.

ESPULSO: Camarda (dopo il fischio finale).