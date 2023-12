Uefa Youth League | Sconfitta indolore per il Milan contro il Newcastle

La formazione Primavera del Milan chiude il girone F di Youth League con una sconfitta indolore a Whitley Park contro il Newcastle. Nella sesta e ultima giornata del raggruppamento hanno così avuto la meglio i padroni di casa, vittoriosi per 3-1. Non è bastato ai rossoneri il primo timbro nella competizione di Mattia Liberali, nella ripresa gli inglesi hanno sfruttato le palle inattive per ribaltare il punteggio con Hernes e l'ex Heffernan, per poi chiudere i conti con Parkinson.

Sconfitta indolore per il Milan che si presentava alla sfida già da prima classificata agli ottavi di finale.

La testa è ora rivolta al campionato. Domenica 17 dicembre alle ore 11 i rossoneri di mister Abate sono infatti attesi dai nerazzurri per il derby di Milano.

Il tabellino

NEWCASTLE - MILAN 3-1

NEWCASTLE (4-3-1-2): Janusz; Thompson (3' Shahar), Heffernan, McArthur, Charlton; Hernes, Bailey, Huntley; Sanusi; Emerson (69’ Neave), Parkinson (87’ Crossley). A disposizione: Jones; Mavididi, Palmer, Powell. Allenatore: Dawson.

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Parmiggiani, Tezzele, Jiménez (60’ Perera); Sala, Stalmach (46’ Comotto), Zeroli (60’ Cuenca); Liberali, Camarda (70’ Martinazzi), Bonomi (25'st Sia). A disp.: Colzani; Magni. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Petrik (Repubblica Ceca).

ASSISTENTI: Lukáš Matoušek (Repubblica Ceca); Martin Lesk (Repubblica Ceca).

RETI: 51’ Hernes, 55’ Heffernan, 73’ Parkinson - 7' Liberali.

AMMONITI: Charlton, Parkinson - Stalmach, Parmiggiani, Comotto.