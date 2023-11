Uefa Youth League, Salisburgo-Inter 1-1: gol e highlights

Pareggio in rimonta per i nerazzurri ancora in corsa per il passaggio del turno. La sintesi video

Pareggio in rimonta per la formazione Primavera dell’Inter in casa del Salisburgo. Nell’incontro valido per la quarta giornata di Youth League, i nerazzurri di Cristian Chivu giocano una buona gara strappando un punto in trasferta che li tiene ancora in corsa per il passaggio del turno.

In questo momento gli austriaci sono in testa al gruppo D con 8 punti, poi Benfica a 5, Real Sociedad a 4 e Inter a 3.