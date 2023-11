Youth League, l’Inter pareggia contro il Salisburgo

Pareggio in rimonta per la formazione Primavera dell’Inter in casa del Salisburgo. Nell’incontro valido per la quarta giornata di Youth League, i nerazzurri di Cristian Chivu giocano una buona gara strappando un punto in trasferta che li tiene ancora in corsa per il passaggio del turno.

Nel primo tempo entrambe le squadre giocano con molta intensità dando vita a una bella partita. I nerazzurri partono bene e dopo pochi minuti una punizione di Stankovic sorvola di pochissimo la traversa. I padroni di casa si fanno vedere al 10’ con Verhounig che raccoglie l’assist di Sadeqi e di prima intenzione calcia in porta, ma Calligaris para in sicurezza. Un minuto più tardi Zuberek sfiora il vantaggio con un gran tiro dai 20 metri che si stampa sul palo. Dopo la grande chance, i ritmi della partita si abbassano e gli unici tiri verso la porta sono innocue conclusioni dalla lunga distanza.

Il secondo tempo riparte a ritmi elevati con gli austriaci subito offensivi. La squadra di mister Chivu, però, non sta a guardare e ribatte colpo su colpo. I nerazzurri crescono d’intensità dando l’impressione di averne di più rispetto al Salisburgo, ma proprio nel momento migliore sono i padroni di casa a trovare la via del gol: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva al limite dell’area dove c’è Sadeqi che trova la traiettoria giusta per infilare in rete.

L’Inter non accusa il colpo e si getta in avanti per recuperare la partita. La tenacia dei nerazzurri è premiata e dopo quattro minuti arriva il meritato pareggio: a firmarlo è Berenbruch con uno straordinario tiro a giro dal limite dell’area.

La partita è aperta e a quattro minuti dal termine Callegaris è chiamato agli straordinari parando d’istinto una conclusione di sinistro a botta sicura di Daghim. Nei cinque minuti di recupero a prevalere il nervosismo con le due squadre che non riescono a creare altre occasioni da rete.

La formazione Primavera dell’Inter strappa un pareggio esterno che la mantiene ancora in corsa per il passaggio del turno. In questo momento gli austriaci sono in testa al gruppo D con 8 punti, poi Benfica a 5, Real Sociedad a 4 e Inter a 3.

IL TABELLINO

SALISBURGO - INTER 1-1

SALISBURGO (4-1-3-2): Hamzic; Atiabou (83’ Hussauf), ?ikovi?, Schuster (46’ Leitner), Brandtner (Pejazic 68'); Neto; Trummer (Zeteny 62'), Sadeqi, Paumgartner; Verhounig (46’ Daghim), Reischl. A disposizione: Zawieschitzky, Neumann. Allenatore: Cinel.

INTER (4-3-3): Calligaris; Miconi (46’ Aidoo), Stante, Matjaz, Motta; Bovo (66’ Zanchetta), Stankovic, Berenbruch; Di Maggio (85’ Quieto), Zuberek (66’ Owusu), Sarr (66’ Spinaccè). A disposizione: Raimondi, Guercio. Allenatore: Chivu.

ARBITRO: Miloš Milanovi? (Serbia).

ASSISTENTI: Boško Bo?ovi? (Serbia); Uroš Radovanovi? (Serbia).

RETI: 76' Sadeqi - 80' Berenbruch.

AMMONITI: Brandtner, ?ikovi?, Leitner, Daghim - Stankovic, Matjaz.

NOTE: Recuperi: 2' - 5'.