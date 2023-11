Youth Legaue, Milan-Psg 3-2: gol e highlights

Vittoria di carattere, meritata ed entusiasmante quella del Milan Primavera contro il Paris Saint-Germain. In vantaggio di due gol dopo soli dieci minuti, i rossoneri subiscono la rimonta dei parigini ma all’ultimo respiro arriva il gol di Sia che regala il successo e tre punti importantissimi che fanno volare il Diavolo al comando del gruppo F.

I rossoneri, complice anche il pareggio tra Borussia Dortmund e Newcastle (2-2), volano al comando a quota 9, a +2 rispetto ai tedeschi e a +3 rispetto proprio ai francesi.

La Primavera del Milan tornerà in campo domenica 12 novembre alle ore 10:45 per affrontare i campioni d’Italia del Lecce. In Europa, invece, il prossimo incontro sarà Milan-Borussia Dortmund, il 28 novembre alle 14.30, e potrebbe già regalare la qualificazione.