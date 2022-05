Ufficiale, si dividono le strade di Fcd Rhodense e mister Raspelli

Si dividono le strade di Fcd Rhodense e l’ allenatore della Prima squadra Gabriele Raspelli.

La società ringrazia Gabriele per la dedizione ed il lavoro svolto in questi quattro anni. Insieme abbiamo condiviso momenti entusiasmanti,come la vittoria del campionato di Promozione, e altri più complicati come l’ ultima stagione.

Auguriamo a Gabriele le migliori fortune in campo professionale.