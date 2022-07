Ufficiale, il Bresso acquista il difensore Andrea Strafezza

Novità in casa Bresso, la società sta continuando a rinforzare la squadra per arrivare all’inizio della preparazione con una rosa completa in grado di salire nuovamente nel campionato di Promozione.

I biancoblù hanno ufficializzato nella giornata di oggi, 12 luglio, il difensore Andrea Strafezza.

Il comunicato del club:

“In difesa arriva Andrea Strafezza

Il difensore, classe 2000, lo scorso anno alla Cob 91, con un passato in Serie D al Franciacorta, é un importante aggiunta al reparto arretrato della rosa di mister De Vito.”