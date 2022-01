Ufficiale, il Comitato Regionale della Lombardia ha rinviato tutte le gare di recupero del weekend

Il Comitato Regionale della Lombardia ha disposto il rinvio di tutte le gare di recupero in programma questo sabato e domenica a causa delle richieste delle società di non svolgere le partite in attesa dell'approvazione del protocollo "Return to Play".

"Il Comitato Regionale Lombardia, viste le richieste di rinvio presentate dalle società interessate dovute a positività e indisponibilità di atleti nelle proprie rose, considerato che si è tuttora in attesa della necessaria approvazione da parte delle istituzioni preposte del nuovo protocollo Return to play della Federazione Medico Sportiva nonché delle nuove disposizioni relative alla disciplina delle gare e della prosecuzione dei campionati all’esito dell’incontro fra CTS e FIGC, dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare di recupero dei campionati maschili e femminili programmate il 22-23 gennaio 2022.

Resta salva la possibilità di disputare le gare suddette per accordo fra le società da comunicarsi ai consueti recapiti dell’Ufficio Programmazione gare del CRL entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 20 gennaio 2022."