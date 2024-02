Ac Legnano comunica di aver messo sotto contratto l’attaccante classe 2003 Moreno Vuskovic. Il giocatore è già a disposizione del nuovo tecnico Andrea Liguori.

Il 20enne è alla prima esperienza in Italia. In Croazia si è messo in luce da giovanissimo fino a meritare la convocazione dell’under 17.

(Comunicato Legnano)