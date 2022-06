Ufficiale, Kristjan Asllani è un nuovo giocatore dell'Inter

Il mercato dell’Inter non sembra intenzionato a fermarsi, infatti, dopo Lukaku è il turno delle firme del centrocampista ex Empoli Kristjan Asllani.

Il giocatore si è presentato prima dell’attaccante belga alla clinica Humanitas per le visite mediche alle ore 09:00.

Successivamente nel pomeriggio il centrocampista ha firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri.

Prestito con obbligo di riscatto: 4 milioni per il prestito, 10 per il riscatto e 4 di bonus. I toscani hanno invece ottenuto in cambio il prestito dell'attaccante Martin Satriano.