Ufficiale, Luca Gatelli è un nuovo giocatore della Castanese

A un giorno dalla fine del calciomercato, la Castanese chiude un nuovo colpo in difesa: è ufficiale l’arrivo di Luca Gatelli dalla Lavagnese.

Il comunicato del club:

“Un altro innesto, noto in categoria, a meno due giorni dalla chiusura del calciomercato: Luca Gatelli, classe 1999.

Cresciuto nelle giovanili del Renate, ha al suo attivo già cinque stagioni in serie D: prima di passare all’Arconatese (stagione 2020/2021) per i due anni ha militato nell’Inveruno, dove ha collezionato un totale di 45 presenze facendo parte della squadra che vinse i play off nel maggio del 2019 il Ligorna. La scorsa stagione l’ha iniziato tra le fila della Sanremese per poi passare alla Lavagnese con l’apertura del mercato invernale.

Difensore centrale dotato di buona tecnica e visione di gioco, è molto portato nella costruzione dal basso: predilige uscire testa alta e palla al piede dalle situazioni difficili e quando può si fa notare in appoggio al centrocampo. E’ un centrale concreto in grado di guidare la difesa.”