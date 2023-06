Ufficiale, Marco Sportiello è il nuovo portiere del Milan

Nella giornata di oggi, martedì 27 giugno, Marco Sportiello ha svolto le visite mediche alla Clinica La Madonnina e le ha terminate dopo quasi quattro ore.

Il portiere, proveniente dall'Atalanta, ha superato con successo tutti i controlli medici e ha ottenuto l'idoneità sportiva. Subito dopo, Sportiello si è recato presso Casa Milan per firmare il contratto con il club rossonero.

Questo rappresenta un importante passo avanti per il Milan nel rafforzare il reparto dei portieri e fornire una valida alternativa sotto i pali. L'esperienza e la determinazione di Sportiello potrebbero contribuire in modo significativo alle ambizioni del Milan per la prossima stagione.